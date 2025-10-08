Caritas | per la povertà l’assegno di inclusione non basta

L’assegno di inclusione non ha centrato l’obiettivo di ridurre la povertà e di proteggere i più fragili. È quanto emerge dal rapporto Caritas 2025 sulle politiche di contrasto all’indigenza. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caritas: per la povertà l’assegno di inclusione non basta

In questa notizia si parla di: caritas - povert

#Tg2000 - #Caritas: per la #povertà l’#assegno di #inclusione non basta #8ottobre #Tv2000 @tg2000it - X Vai su X

Povertà, disuguaglianze. Il report diffuso da Caritas Italiana descrive un’Italia sempre più fragile e in difficoltà. Quali soluzioni? Puntata di Siamo Noi alle 15.15 su #TV2000 con Don Antonio Panico (Università LUMSA) e Massimo Pallottino (Coordinatore Unità - facebook.com Vai su Facebook

“Reddito minimo è insufficiente”/ Caritas Europa: “sussidi non coprono bisogni. Ampliare assegni inclusione” - Rapporto della Caritas Europa sulla crisi dei sistemi di inclusione: "il reddito minimo non è sufficiente, servono più fondi per affrontare cause povertà” L’APPELLO DELLA CARITAS EUROPA AGLI STATI: ... Segnala ilsussidiario.net

Inclusione sociale: Caritas Roma e Associazione Sport senza frontiere, protocollo per lo sviluppo di attività ludiche e ricreative a sostegno dei minori - Firmato, nei giorni scorsi, il protocollo d’intesa tra la Caritas diocesana di Roma e l’Associazione Sport senza frontiere Ets per lo sviluppo di attività sportive, ludiche e ricreative a sostegno dei ... Da agensir.it