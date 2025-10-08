Non sono un fan delle puntate settimanali di wrestling troppo “cariche”, benché rappresentino degli anniversari o delle occasioni speciali. Ogni episodio ha la necessità di varie fasi. E, soprattutto, di “respirare”. L’ultimo Dynamite ha avuto in questo senso dei seri problemi, in particolare nella prima ora, che è quella in cui la AEW ha tentato di sparare i fuochi d’artificio. Alcuni sono implosi, altri hanno mostrato lacune narrative spaventose, altri potevano essere gestiti meglio. Provo a spiegare passo dopo passo ciò che intendo. Contando che la puntata non è stata brutta. Ma ha avuto dei difetti? Sì, certo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - “Caricare” le puntate settimanali può essere un limite