Cargill di Giammoro i vertici assenti in Commissione all’Ars | De Leo chiede l' intervento della Regione per fermare i licenziamenti

Oggi, in Commissione Attività Produttive all’Ars, si è svolta l’audizione sul caso Cargill, un momento fondamentale per fare chiarezza sul futuro dello stabilimento di Giammoro (frazione di Pace del Mela, Messina) e dei suoi 49 lavoratori. Purtroppo, i vertici aziendali hanno scelto di non presentarsi, chiedendo di rinviare la loro partecipazione al prossimo 29 ottobre. “È un comportamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cargill di Giammoro, i vertici assenti in Commissione all’Ars: De Leo chiede l'intervento della Regione per fermare i licenziamenti

In questa notizia si parla di: cargill - giammoro

La Cargill di Giammoro verso la chiusura, De Leo chiede l'intervento del governo regionale

Cargill Giammoro, cresce la rabbia per il licenziamento collettivo di 49 dipendenti: “Non possiamo essere sacrificati ancora una volta”"

Cargill Giammoro, cresce la rabbia per il licenziamento collettivo di 49 dipendenti: “Non possiamo essere sacrificati ancora una volta”" https://ift.tt/lXfStcI https://ift.tt/M06tqBh - X Vai su X

Il Sindaco Mario La Malfa interverrà mercoledì prossimo, alle ore 11, all’audizione della III Commissione per le Attività Produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana, dedicata alle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento Cargill di Giammoro ( - facebook.com Vai su Facebook

Cargill di Giammoro, i vertici assenti in Commissione all’Ars: De Leo chiede l'intervento della Regione per fermare i licenziamenti - Oggi, in Commissione Attività Produttive all’Ars , si è svolta l’audizione sul caso Cargill, un momento fondamentale per fare chiarezza sul futuro dello ... Da msn.com

Cargill chiude a Giammoro, 49 lavoratori senza futuro. De Leo: “Inaccettabile” - PACE DEL MELA – “La decisione della multinazionale Cargill di chiudere lo stabilimento di Giammoro è inaccettabile e rischia di colpire duramente il territorio, con 49 lavoratori e l’intero indotto la ... Riporta msn.com