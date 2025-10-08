Carfagna | Cirielli è un’opportunità per l’intera Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Cirielli rappresenta un’opportunità non solo per il centrodestra ma per la Campania intera, lo sosteniamo con convinzione e lealtà”. Lo dice la segretaria nazionale di Noi Moderati Mara Carfagna a proposito del lancio della candidatura di Edmondo Cirielli, intervenendo a Napoli alla presentazione dei nuovi commissari provinciali del partito in Campania per Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. “ Conosco Edmondo da molti anni – aggiunge – e riconosco la sua capacità di ricoprire incarichi politici, istituzionali e amministrativi sempre con spirito di servizio, competenza e dedizione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carfagna: “Cirielli è un’opportunità per l’intera Campania”

