Caregiver Day | un convegno e un opuscolo

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata aperta a tutta la cittadinanza per informare su come orientarsi nella rete dei servizi e delle tutele a disposizione di chi, quotidianamente e a titolo gratuito, si prende cura di un proprio familiare o di una persona cara che si trova ad affrontare una condizione di fragilità, non autosufficiente, malata o disabile. In inglese questa figura prende il nome di ’caregiver’. E proprio a questa figura è dedicato il ’ Caregiver Day ’, evento organizzato dal Comune di Russi, in collaborazione con l’unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm), la Provincia di Ravenna, l’Ausl della Romagna e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

caregiver day un convegno e un opuscolo

© Ilrestodelcarlino.it - Caregiver Day: un convegno e un opuscolo

In questa notizia si parla di: caregiver - convegno

caregiver day convegno opuscolo«Caregiver Day» a Russi: convegno, opuscolo e questionario per chi si prende cura di un familiare fragile - Una giornata aperta a tutta la cittadinanza per informare su come orientarsi nella rete dei servizi e delle tutele a disposizione di chi, quotidianamente e a titolo gratuito, si prende cura di un prop ... Scrive ravennawebtv.it

Caregiver Day, un convegno dedicato ai "cittadini invisibili" - Si celebra domani lunedì 7 ottobre, il “Caregiver Day” istituito dallo scorso anno in Friuli Venezia Giulia, una Giornata dedicata a quei cittadini “invisibili” chiamati Caregiver, persone, in ... Si legge su udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Caregiver Day Convegno Opuscolo