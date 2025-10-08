Una giornata aperta a tutta la cittadinanza per informare su come orientarsi nella rete dei servizi e delle tutele a disposizione di chi, quotidianamente e a titolo gratuito, si prende cura di un proprio familiare o di una persona cara che si trova ad affrontare una condizione di fragilità, non autosufficiente, malata o disabile. In inglese questa figura prende il nome di ’caregiver’. E proprio a questa figura è dedicato il ’ Caregiver Day ’, evento organizzato dal Comune di Russi, in collaborazione con l’unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm), la Provincia di Ravenna, l’Ausl della Romagna e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caregiver Day: un convegno e un opuscolo