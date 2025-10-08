Cardiochirurgia pediatrica a Taormina esposto di Italia Viva | Falsificati i numeri
Sulla questione della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, inopinatamente declassata a succursale, 'spoke', di Palermo, promossa a hub regionale, c'è un indegno balletto di numeri. La regione Sicilia ha taroccato i dati per giustificare la sua scelta, come denunciato da numerosi esperti, tra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, De Luca dei Cinquestelle: "Non è argomento di discussione"
Ancora una proroga alle attività della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, Schifani: "Trattativa difficile"
Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, i genitori chiedono un'ispezione ministeriale
Il Ccpm #taormina premiato a Washington: è il primo centro italiano ad ottenere il Livello Gold Excellence Award. Ma la Regione prevede dal 2026 il Civico di Palermo come centro Hub (cioè di riferimento) per la cardiochirurgia pediatrica in Sicilia.
Cardiochirurgia pediatrica, Faraone e Musolino annunciano un esposto - "Nei primi 6 mesi del 2025, la Regione siciliana assegna a Taormina 65 interventi cardiochirurgici con complessità media di 3,9.
Cardiochirurgia pediatrica in Sicilia, Codacons e Aidma portano in caso in due Procure - Aidma (Associazione Italiana per i Diritti del Malato) hanno rimesso la vicenda della Cardiochirurgia pediatrica siciliana nelle mani della magistratura, presentando un esposto