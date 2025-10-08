cardi b ha un piercing canyon ma bisogna pensarci due volte prima di imitarla

Cardi B sta promuovendo un nuovo album, Am I The Drama, che è già entrato nella Top 10 di Billboard. Alla fine della scorsa settimana, durante il podcast Call Her Daddy, ha raccontato agli ascoltatori di quando si era fatta, ‘a caso’, un piercing nella ‘piega del sedere’ con un diamante da 13.000 dollari. «Era così carino», ha detto Cardi B, «e indovinate un po'? È finito nel water». Il piercing in questione ha diversi nomi: Canyon, Valley, Sacral, Coccyx o Butt crack. Viene realizzato con degli ancoraggi dermici, in genere due impianti posizionati sotto la pelle, ognuno con un perno che serve a sostenere un top decorativo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

