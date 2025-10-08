Carcere rinforzi in arrivo per la Polizia penitenziaria | in arrivo otto agenti
Rinforzi in arrivo per la Polizia penitenziaria al carcere di Forlì. Con la conclusione del 185esimo corso allievi entreranno in servizio 8 agenti, 3 uomini e 5 donne. A queste nuove unità si aggiungerà 1 commissario che entrerà in servizio una volta completato il periodo di tirocinio. Ad. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: carcere - rinforzi
Fuga dal carcere di Avellino, i sindacati: “Servono rinforzi immediati”
VICENZA | DETENUTI IN PROTESTA AL CARCERE SAN PIO X, USPP: «SERVONO PIU’ AGENTI» – Detenuti barricati in protesta al carcere San Pio X. La direzione ha disposto rinforzi del personale per fare fronte all’emergenza. L’appello del sindacato USP - facebook.com Vai su Facebook
Solo l’arrivo tempestivo di rinforzi ha permesso agli agenti di sedare i disordini in tempi rapidi e di ristabilire l’ordine. Il sindacato chiesto sicurezza per la polizia penitenziaria costretta a lavorare con un organico ridotto - X Vai su X
Carcere di Ciminata, Delmastro annuncia l'arrivo di 15 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria - Il Sottosegretario di FdI: «Più sicurezza e più personale per gli istituti calabresi. Riporta ecodellojonio.it
Istituti penitenziari, in arrivo 108 nuovi agenti per la Calabria: 8 destinati a Vibo - L'annuncio del sottosegretario Delmastro arriva a conclusione del 185° Corso allievi della Polizia penitenziaria: «Il governo rafforza la sorveglianza negli istituti. Lo riporta ilvibonese.it