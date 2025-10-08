Carcere rinforzi in arrivo per la Polizia penitenziaria | in arrivo otto agenti

Rinforzi in arrivo per la Polizia penitenziaria al carcere di Forlì. Con la conclusione del 185esimo corso allievi entreranno in servizio 8 agenti, 3 uomini e 5 donne. A queste nuove unità si aggiungerà 1 commissario che entrerà in servizio una volta completato il periodo di tirocinio. Ad. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

