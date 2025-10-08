Carcere di Sant' Anna in arrivo 56 agenti di Polizia Penitenziaria
Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, alla Casa Circondariale di Modena entreranno in servizio 56 agenti, 42 uomini e 14 donne.A queste nuove unità si aggiungerà 1. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: carcere - sant
Pestaggio brutale di un turista per futili motivi a Porto Sant'Elpidio. I due in carcere. «L?intenzione era quella di uccidere»
Sequestrati smartphone e router nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi
Detenuto appicca incendio nel carcere di Sant’Anna: alcuni agenti intossicati
NEWS Linea Verde oggi presenta un servizio speciale, dedicato a Santa Candida e alla Comunità Ventotenese, con uno spazio dedicato al progetto di recupero del Carcere Borbonico di Santo Stefano. #rai1official #lineaverde - facebook.com Vai su Facebook
INFERMIERI CARCERE SANT’ANNA, MIGLIORARE SUBITO LE CONDIZIONI DI LAVORO Si aspettano risposte concrete da parte dell’Azienda, in caso contrario riparte la protesta https://cgilmodena.it/?p=102987 @FpCgilModena @FPCGILER @FpCgil - X Vai su X
CARCERE SANT’ANNA, 24ENNE SI TOGLIE LA VITA. IL GARANTE: “GRAVITA’ INAUDITA” - Ieri sera un 24enne marocchino si è tolto la vita nella sezione di accoglienza. Riporta tvqui.it
Carcere Sant’Anna, nuovo suicidio: infermieri allo stremo, si riapre la protesta - Nuovo suicidio al carcere Sant’Anna di Modena: cinque casi dall’inizio del 2025. Segnala nurse24.it