Carcere delle Novate Delmastro e Foti annunciano l’arrivo di 45 nuovi agenti

Ilpiacenza.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, alla Casa Circondariale di Piacenza entreranno in servizio 46 agenti, 35 uomini e 11 donne. A queste nuove unità si aggiungerà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carcere - novate

carcere novate delmastro foti“46 nuovi agenti in servizio alle Novate” L’annuncio di Foti e Delmastro - L’impegno del Governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri ... Scrive piacenzasera.it

Delmastro, in primavera i primi padiglioni del piano carceri - "Nella prossima primavera si inizieranno a vedere i primi padiglioni del piano carceri, finanziato con 750 milioni, attraverso i quali recupereremo i diecimila posti ... Secondo notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Carcere Novate Delmastro Foti