Carcasse di auto elettrodomestici e motori | tonnellate di rifiuti abbandonati in una discarica abusiva

Latinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'area di 3mila metri quadrati adibita a discarica abusiva di rifiuti, anche speciali, è stata sequestrata nella zona agricola di Sermoneta dai militari della guardia di finanza. Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione degli illeciti ambientali, i finanzieri. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carcasse - auto

