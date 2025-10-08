Carbonara vegana da oggi scatta il divieto | chi la cucina rischia una multa

Una legge storica, che mette la parola fine ad una divisione che dura ormai da anni. Il Parlamento Europeo ha preso una decisione, destinata a creare polemiche Una sentenza destinata a creare polemiche, ma che mette la parola fine ad una delle discussioni più presenti sui social e che divide da sempre i vegani dai mangiatori di carne e derivati animali. A scendere in campo è stato addirittura il Parlamento Europeo, con una decisione che ha già trovato forti discussioni e divisioni. – cityrumors.it Da sempre esiste una forte divisione: i vegani accusano gli onnivori di non farsi scrupoli a consumare cibo animale; la risposta non si fa attendere: ogni volta che un non vegano si trova di fronte ad un piatto rivisitato e che vuole rappresentare una sorta di copia dell’originale (ma realizzato solo con prodotti vegetali), scattano le solite accuse: “Ma perchè la chiamate carbonara se non è fatta con uova e guanciale?” Carbonara vegana? Hamburger Veggie? Da oggi non si potranno più promuovere. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

