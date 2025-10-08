Caravaggio anziano colpito da malore | salvato dagli agenti della polizia locale
Caravaggio. È vivo grazie al tempestivo intervento di due agenti della polizia locale del distretto Bassa Bergamasca Occidentale. Nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 16, un uomo di 83 anni residente a Treviglio è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava alla guida della propria auto lungo la nuova direttrice della Provinciale 132, nei pressi della rotonda che porta all’autostrada Brebemi. Gli agenti, impegnati in un servizio di viabilità per la perdita di carico da parte di un autocarro, sono stati avvisati da un automobilista della presenza di un uomo privo di sensi fermo al centro della carreggiata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: caravaggio - anziano
