Caracas lavora per la scarcerazione di 80 prigionieri Il Venezuela cerca il sostegno della Santa Sede e si riavvicina all’Italia

Caracas punta al rilascio di decine di prigionieri politici nelle prossime settimane, a margine della canonizzazione di José Gregorio Hernandez e di suor Carmen Rendiles, che saranno proclamati santi domenica 19 ottobre in Piazza San Pietro. A riferirlo a Ilfattoquotidiano.it è una fonte del Ministero degli Esteri del Paese sudamericano, già interpellata sulla condizione dei prigionieri italiani a Caracas, che parla di circa “ottanta scarcerazioni” quale “gesto di grazia e amnistia”, nell’ambito di un più ampio “piano di distensione” varato dal presidente venezuelano Nicolas Maduro, anche al fine di normalizzare i rapporti con i Paesi europei, visto l’assedio di Washington nei Caraibi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

