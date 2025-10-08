Carabinieri scoprono discarica abusiva | sequestrati due capannoni Denunciato imprenditore
Nuovo intervento dei carabinieri nella lotta contro lo smaltimento illecito dei rifiuti nella Terra dei Fuochi. In un’area industriale di località Pinetamare, lungo viale Darsena Orientale, i militari del Reparto Territoriale di Mondragone, insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Castel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
