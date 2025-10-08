Capuano accusa il Napoli | Caso Osimhen imbarazzate c’è disparità

Inter News 24 Le parole di Giovanni Capuano, noto giornalista, sul caso legato alle possibili plusvalenze fittizie del Napoli. Tutti i dettagli. Giovanni Capuano, attraverso il suo profilo X, ha parlato del caso scoppiato con le possibili plusvalenze fittizie realizzate dal Napoli per l’affare Osimhen. INCHIESTA SUL NAPOLI – «Al di là delle difese d’ufficio è evidente che la vicenda Osimhen procura imbarazzo per la disparità di trattamento con il caso Juventus. Che non è uguale – evidente – ma che è stato mandato a processo anche per alcune evidenze per le quali la Procura Figc ha scelto di soprassedere nel caso del Napoli». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capuano accusa il Napoli: «Caso Osimhen imbarazzate, c’è disparità»

In questa notizia si parla di: capuano - accusa

Il tecnico bianconero non ci sta e accusa l'arbitro Capuano: ha condizionato la partita più di una volta - facebook.com Vai su Facebook

Caso Osimhen, Capuano duro: «Due pesi e due misure. Ecco cosa bisognerebbe fare» - Caso Osimhen, Capuano accusa: «Due pesi e due misure tra Napoli e Juventus» Il Caso Osimhen continua a far discutere e solleva nuove polemiche sul funzionamento della giustizia sportiva italiana. calcionews24.com scrive

Ucciso a Napoli, accusa di omicidio per l'amico che sparò - Era già in carcere per il possesso di un'arma, una pistola con il caricatore maggiorato, Renato Benedetto Caiafa, 20 anni, a cui oggi la Polizia di Stato ha notificato l'accusa di omicidio volontario ... Come scrive ansa.it