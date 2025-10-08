Caprile Juve inizia la corsa per accaparrarsi il portiere del Cagliari | due rivali di Serie A fanno sul serio ci sono importanti aggiornamenti

Caprile Juve, inizia la corsa per accaparrarsi il portiere del Cagliari: le ultime novità sull’estremo difensore. L’ Inter programma il futuro e mette nel mirino uno dei portieri italiani più promettenti del nostro campionato: Elia Caprile. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club nerazzurro sta monitorando con grande attenzione il portiere classe 2001 del Cagliari, considerandolo uno dei profili ideali per il dopo-Sommer. L’idea della dirigenza nerazzurra è quella di fare un investimento importante per la porta in vista della stagione 2026, quando il contratto dell’attuale numero uno, Yann Sommer, andrà in scadenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

