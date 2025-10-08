Caprile Juve inizia la corsa per accaparrarsi il portiere del Cagliari | due rivali di Serie A fanno sul serio ci sono importanti aggiornamenti
Caprile Juve, inizia la corsa per accaparrarsi il portiere del Cagliari: le ultime novità sull’estremo difensore. L’ Inter programma il futuro e mette nel mirino uno dei portieri italiani più promettenti del nostro campionato: Elia Caprile. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club nerazzurro sta monitorando con grande attenzione il portiere classe 2001 del Cagliari, considerandolo uno dei profili ideali per il dopo-Sommer. L’idea della dirigenza nerazzurra è quella di fare un investimento importante per la porta in vista della stagione 2026, quando il contratto dell’attuale numero uno, Yann Sommer, andrà in scadenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: caprile - juve
Calciomercato Juve: ricordi Caprile? Era accostato ai bianconeri, potrebbe fare il salto in questa big italiana nella prossima stagione. È l’erede designato di quest’altro portiere, l’indiscrezione
DOVE SONO GLI EX TIGROTTI SERIE A: Ivan Javorcic vice allenatore della Juventus, Federico Gatti ha prolungato con i bianconeri sino al 2030. Caprile al Cagliari con Luca Bucci come preparatore. Perilli (Verona). Angelo Carbone (Resp. sett. giovanile Sas - facebook.com Vai su Facebook
Caprile: è sfida tra Milan, Inter e Juve Le news -) https://milanworld.net/threads/caprile-e-sfida-tra-milan-inter-e-juve.154335… #Milan #Juve #Inter #Calcio #Caprile - X Vai su X
Mercato Juve: possibile offerta per Caprile in estate - I bianconeri monitorano il numero uno del Cagliari, valutato attorno ai 30 milioni: è vivo l'interesse anche del Milan ... Come scrive it.blastingnews.com
Juve, Inter, Manchester United: è corsa a tre per Lindelof - La corsa a tre per il difensore classe '94 del Benfica Victor Lindelof non accenna a placarsi. Da calciomercato.com