Caprile Inter Marotta continua ad osservarlo | si studia questa mossa

Inter News 24 Caprile Inter, le ultime sul futuro del portiere del Cagliari nel mirino del club nerazzurro per le prossime sessioni di calciomercato. Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione sul futuro del ruolo di portiere in casa Inter, con Cristian Chivu che sta monitorando diversi profili per la prossima stagione. Come riportato nel suo ultimo aggiornamento su YouTube, l’Inter ha osservato attentamente Elia Caprile, portiere del Cagliari, sia in questa stagione che in passato. Il giovane estremo difensore, che ha fatto parlare di sé per le sue ottime prestazioni, è un nome che l’Inter sta considerando in vista di un possibile investimento nel 2026, quando il club potrebbe decidere di rinforzare ulteriormente la posizione di portiere. 🔗 Leggi su Internews24.com

