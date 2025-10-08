Caprile Inter Marotta continua ad osservarlo | si studia questa mossa
Inter News 24 Caprile Inter, le ultime sul futuro del portiere del Cagliari nel mirino del club nerazzurro per le prossime sessioni di calciomercato. Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione sul futuro del ruolo di portiere in casa Inter, con Cristian Chivu che sta monitorando diversi profili per la prossima stagione. Come riportato nel suo ultimo aggiornamento su YouTube, l’Inter ha osservato attentamente Elia Caprile, portiere del Cagliari, sia in questa stagione che in passato. Il giovane estremo difensore, che ha fatto parlare di sé per le sue ottime prestazioni, è un nome che l’Inter sta considerando in vista di un possibile investimento nel 2026, quando il club potrebbe decidere di rinforzare ulteriormente la posizione di portiere. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: caprile - inter
Calciomercato Inter, trovato finalmente l’erede di Sommer? I nerazzurri sondano Caprile per il prossimo anno
Calciomercato Inter, per la porta piace Elia Caprile del Cagliari: la situazione
Caprile Inter, è lui il portiere del futuro: Marotta lo ha scelto, fissato il prezzo
Romano: retroscena su #Osimhen e il #Milan prima del Galatasaray. L’Inter valuta Caprile: possibile derby di mercato con i rossoneri #milanpress - X Vai su X
FcInterNews - Un osservatore nerazzurro è stato domenica all’ora di pranzo al Bluenergy Stadium di Udine, per assistere a Udinese-Cagliari: visionati Solet e Caprile. - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Sommer ai saluti: Marotta guarda in Serie A per il sostituto - L’avventura di Yann Sommer all’Inter si avvicina ai titoli di coda: Beppe Marotta ha individuato il sostituto in Serie A. Da spaziointer.it
Oggi gli occhi di Marotta e Ausilio su Caprile - Il ballottaggio tra Yann Sommer e Pepo Martinez continua a scandire le scelte di Cristian Chivu, ma in casa Inter il vero tema riguarda il domani. Secondo tuttojuve.com