Tutto pronto a Caprara di Spoltore (Pescara) per i tradizionali festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre. L’evento, atteso ogni anno dalla comunità locale, unisce momenti di fede, cultura e intrattenimento popolare. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Feste di Caprara, composto da Vincenzo Damiani, Mattia Verrocchio, Francesco D’Alberto, Massimo Di Muzio, Marco Marino e Bruno Ortense, con il patrocinio del Comune di Spoltore. Sindaco Chiara Trulli e l’Assessore alla Cultura, Nada Di Giandomenico, hanno sottolineato l’importanza di sostenere tradizioni che rafforzano l’identità e l’aggregazione civica del territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Caprara di Spoltore in festa per i Santi Cosma e Damiano tra devozione e musica

