Cappetti | Complimenti e buon lavoro a Roberto Occhiuto riconfermato Presidente Regione Calabria

L'Aquila - "La schiacciante vittoria del centrodestra in Calabria e la rielezione di Roberto Occhiuto a Presidente della Regione sono la seconda riconferma in poche settimane della solidità della coalizione al Governo delle nostre regioni e del Paese" Stefano Cappetti, coordinatore Forza Italia L'Aquila, commenta così l'esito del voto delle Regionali in Calabria. Un successo rafforzato dallo straordinario risultato ottenuto da Forza Italia, che con il 17,31% dei voti si è confermata la prima forza della coalizione in Regione. "La vittoria di Occhiuto e il risultato del nostro partito segnano un momento di netto rilancio per il nostro movimento a livello nazionale.

