Capotreno e macchinista di Trenord aggrediti da diversi individui sulla Milano-Seveso | È inaccettabile

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre un capotreno e un macchinista della linea Milano Cadorna-Seveso sono stati aggrediti "da diversi individui" a bordo del treno. L'episodio è stato riportato dal sindacato Orsa: "È inaccettabile, le telecamere non bastano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

