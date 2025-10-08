Caporalato | procura di Milano chiede amministrazione controllata per Tod’s Il Gruppo | Estranei alle accuse

Griffe del lusso finite nel mirino della Procura di Milano. C'è anche Tod's di Diego Della Valle. Il gruppo non è indagato, ma il pm Paolo Storari ne ha chiesto l'amministrazione giudiziaria in quanto, secondo l'accusa, avrebbe "colposamente agevolato fenomeni di sfruttamento del lavoro" nella catena di produzione, passata attraverso opifici gestiti da cinesi in cui le condizioni sarebbero "ottocentesche" e i ritmi produttivi definiti da "para-schiavitù" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

