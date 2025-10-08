Caporalato pm Milano chiede commissariamento Tod’s L' azienda nega | Estranei ad accuse
La Procura di Milano ha chiesto la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria per Tod’s spa, il marchio di lusso guidato da Andrea Della Valle, per “avere agevolato” colposamente un “pesante sfruttamento lavorativo” nella sua filiera. La richiesta, anticipata da Reuters, si inserisce in una più ampia indagine che ha già coinvolto altre aziende della moda, tra cui Alviero Martini, Dior, Valentino e Loro Piana. Secondo quanto emerge dagli atti, il procedimento trae origine dalle verifiche della polizia giudiziaria condotte su indicazione del pm Paolo Storari, da cui sarebbero emerse numerose irregolarità in laboratori gestiti da imprenditori cinesi, dove si producevano articoli per Tod’s. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: caporalato - milano
Caporalato nella moda e ultras: Marcello Viola, il procuratore che fa tremare Milano
Caporalato cinese a pochi km da Milano: tre imprenditori multati per quasi mezzo milione di euro
Tod’s, pm Milano chiede commissariamento per caporalato
Caporalato, la procura di Milano chiede l’amministrazione giudiziaria per Tod’s - X Vai su X
Milano, Radio Popolare compie 50 anni: «Dalla bagarre in diretta alla Scala alle telefonate non filtrate. Siamo una grande famiglia» - facebook.com Vai su Facebook
Caporalato, pm Milano chiede commissariamento Tod’s. L'azienda nega: "Estranei ad accuse" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caporalato, pm Milano chiede commissariamento Tod’s. Da tg24.sky.it
Tod’s, pm Milano chiede commissariamento per caporalato - La Procura di Milano ha chiesto di disporre l'amministrazione giudiziaria nei confronti di Tod's spa, il colosso del lusso di calzature, pelletteria e ... Lo riporta msn.com