La Procura di Milano ha chiesto la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria per Tod’s spa, il marchio di lusso guidato da Andrea Della Valle, per “avere agevolato” colposamente un “pesante sfruttamento lavorativo” nella sua filiera. La richiesta, anticipata da Reuters, si inserisce in una più ampia indagine che ha già coinvolto altre aziende della moda, tra cui Alviero Martini, Dior, Valentino e Loro Piana. Secondo quanto emerge dagli atti, il procedimento trae origine dalle verifiche della polizia giudiziaria condotte su indicazione del pm Paolo Storari, da cui sarebbero emerse numerose irregolarità in laboratori gestiti da imprenditori cinesi, dove si producevano articoli per Tod’s. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Caporalato, pm Milano chiede commissariamento Tod’s. L'azienda nega: "Estranei ad accuse"