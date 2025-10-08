Caporalato in Tod' s chiesto il commissariamento della società | mancato controllo sulla filiera produttiva

La procura di Milano ha chiesto l'amministrazione giudiziaria per Tod's spa, il brand di lusso della moda guidato da Diego e Andrea Della Valle. L'accusa è quella di agevolazione dello sfruttamento lavorativo lungo la filiera produttiva.Il casoIl ruolo di Tod's nelle inchieste sul caporalato e lo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La procura di Latina ha chiesto il giudizio immediato per gli imprenditori agricoli Lovato, padre e figlio, con l’accusa di caporalato. È il nuovo processo Satnam Singh, un secondo filone giudiziario partito dalla morte del lavoratore dell’Agro Pontino che a giugn - facebook.com Vai su Facebook

Capolarato, la Procura chiede il commissariamneto di Tod's - La Procura di Milano ha chiesto di disporre l'amministrazione giudiziaria nei confronti di Tod's spa, i l colosso del lusso di calzature, pelletteria e abbigliamento di alta qualità guidato da Diego e ... Riporta rainews.it

«Caporalato in due aziende cinesi subfornitrici di Tod's». Il pm di Milano: va commissariata. I giudici: deve decidere Ancona, la battaglia in Cassazione - Il gruppo: «Abbiamo sempre rispettato le regole e così si impegnano a farlo i nostri fornitori» ... msn.com scrive