Caporalato in sub-fornitori di Tod' s pm | Va commissariata

AGI - Nella richiesta della Procura di commissariare Tod's si parla di " condizioni di lavoro ottocentesche" degli operai cinesi. Il ricorso è rivolto alla Cassazione che dovrà valutarlo dopo l'iniziale rigetto arrivato dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano che si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Ancona. Un primo ricorso della Procura alla Corte d'Appello è già stato bocciato nei mesi scorsi. Dalle verifiche della polizia giudiziaria svolte su indicazione del pm Paolo Storari sarebbero emerse numerose illegalità nei laboratori con lavoratori cinesi dove vengono prodotti gli articoli della Tod's, che non è indagata. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caporalato in sub-fornitori di Tod's, pm: "Va commissariata"

In questa notizia si parla di: caporalato - fornitori

Lotta al caporalato: arriva la green list dei fornitori affidabili https://fashionunited.it/news/moda/lotta-al-caporalato-arriva-la-green-list-dei-fornitori-affidabili/2025092428217… #rassegnastampa - X Vai su X

Caporalato, chiesta dal pm l’amministrazione giudiziaria per Tod’s - Le violazioni sono state riscontrate negli opifici cinesi Wang Junii, a Monte San Giusto (Macerata), e Lucy srls a Torre San Patrizio (Fermo), fornitore e subfornitore di Tod’s “dove venivano lavorati ... Come scrive pambianconews.com

Caporalato, la procura di Milano chiede l’amministrazione giudiziaria per Tod’s - La tesi dei magistrati meneghini: «Sfruttamento lavorativo» della filiera produttiva e «mancati c ... Scrive editorialedomani.it