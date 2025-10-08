Caporalato e sfruttamento nelle campagne del Mantovano | sospesa l’attività in 4 aziende

Mantova, 8 ottobre 2025 – Estate di controlli nelle aziende agricole in tutto il territorio della provincia di Mantova. Dal mese di giugno fino allo scorso settembre un super team (forze dell’ordine insieme, ispettori dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ATS - Val Padana, con l’ausilio della specialità del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro) voluto dal prefetto ha effettuato dei controlli e verifiche documentali in numerose aziende della provincia, finalizzati a contrastare l’odioso fenomeno del caporalato, fenomeno che si riscontra maggiormente in agricoltura e che riguarda soprattutto la manodopera straniera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

