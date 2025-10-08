Caporalato chiesto il commissariamento per Tod’s
La procura di Milano ha presentato richiesta di amministrazione giudiziaria per Tod’s Spa, la storica maison del lusso fondata e guidata da Diego e Andrea Della Valle, accusata di aver «agevolato colposamente un pesante sfruttamento lavorativo» lungo la propria filiera. La misura mira a verificare eventuali carenze nei controlli sugli appaltatori e subappaltatori, alcuni dei quali sarebbero gravemente indiziati di caporalato. L’udienza in Corte di Cassazione è fissata per il 19 novembre, dopo il rigetto della prima richiesta da parte del Tribunale di Milano. La procura di Milano: «Attuata un’elusione delle norme giuslavoristiche». 🔗 Leggi su Lettera43.it
La procura di Latina ha chiesto il giudizio immediato per gli imprenditori agricoli Lovato, padre e figlio, con l’accusa di caporalato. È il nuovo processo Satnam Singh, un secondo filone giudiziario partito dalla morte del lavoratore dell’Agro Pontino che a giugn - facebook.com Vai su Facebook
