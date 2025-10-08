Caos totale! Ovvero la telecronaca del mondo

Non chiedetevi perché stessi guardando Spezia-Palermo (nemmeno io saprei dirvene il motivo), ma chiediamoci tutti insieme perché, nel corso di ben due azioni confuse in area di rigore, il telecronista di DAZN ha commentato gli eventi strillando: “Caos totale!”. È una verità universalmente riconosciuta che i telecronisti abbiano il compito di spiegare agli spettatori ciò che accade sotto gli occhi di tutti, e che pertanto il loro ruolo sia per certi versi ancillare, didascalico se non decorativo; a meno che, in circostanze di particolare confusione, non possa invece risultare utile che il telecronista assuma un intento esplicativo, quasi pedagogico, onde illustrare al pubblico ciò che non si riesce a distinguere a prima vista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

