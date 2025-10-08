Caos negli aeroporti coinvolti 4mila voli | cosa sta succedendo È gravissimo

Negli Stati Uniti cresce la tensione dopo giorni di stallo politico e disagi diffusi in tutto il Paese. Il blocco del governo federale, iniziato ormai da una settimana, sta mettendo a dura prova non solo le istituzioni ma anche la vita quotidiana di milioni di cittadini. La mancanza di un accordo sul bilancio federale ha paralizzato gran parte delle attività pubbliche, lasciando senza retribuzione migliaia di lavoratori che garantiscono servizi fondamentali. Mentre la classe politica continua a scontrarsi sui fondi da destinare alle agenzie governative, gli effetti dello shutdown si stanno estendendo in modo concreto e visibile: dagli uffici amministrativi alle dogane, fino ai trasporti aerei, uno dei settori più colpiti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

