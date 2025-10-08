Caos Francia Macron schiva le dimissioni con un nuovo governo socialista? Stasera l' annuncio di Lecornu | Allarme spread

A Matignon una delegazione del Ps guidato da Faure: i socialisti non auspicano le dimissioni di Macron ma chiedono un premier di sinistra e la sospensione della riforma delle pensioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Caos Francia, Macron schiva le dimissioni con un nuovo governo socialista? Stasera l'annuncio di Lecornu | Allarme spread

Sfiduciato Bayrou, la Francia nel caos

Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”

Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto

La #Francia nel caos politico. Il premier incaricato #Lecornu al lavoro per un ultimo disperato tentativo di salvare il nuovo governo. Entro domani sera la resa dei conti con “Les Republicains”. #Tg1 Gennaro Sangiuliano - X Vai su X

Caos politico in Francia, il premier Lecornu si dimette: ieri sera aveva presentato il governo - Nominato il 9 settembre dopo le dimissioni di Bayrou, il suo è il mandato più breve della storia. Lo riporta unionesarda.it

Francia nel caos, Sébastien Lecornu si dimette dopo 836 minuti e Emmanuel Macron prova l'ultima mossa: pressioni per il voto anticipato - Appena 13 ore — 836 minuti secondo "Le Monde" — e il governo di Sébastien Lecornu è già ... Lo riporta msn.com