Caos alla Rems di San Nicola Baronia | dopo l’omicidio l' aggressore distrugge la struttura e finisce in ospedale

Dopo la morte del paziente sessantenne, avvenuta all'ospedale "Moscati" di Avellino a seguito di una violenta aggressione nella Rems di San Nicola Baronia, la situazione all'interno della struttura è precipitata ulteriormente.L'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio, nonostante la gravità dei.

Grave episodio di violenza nella Rems: finisce in coma e muore in ospedale #SanNicolaBaronia

San Nicola Baronia, picchiato all'interno di una Rems: morto 59enne - La vittima di 59 anni del Casertano, è morto ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino, ...

Tragedia nella REMS di San Nicola Baronia, il Garante Ciambriello chiede chiarezza su sicurezza e riabilitazione - Ha toccato l'opinione pubblica la grave tragedia che si è consumata nella Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.