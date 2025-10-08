Cantieri stradali al via entro l’anno i lavori di riqualificazione di un tratto di viale Mazzini e via Garibaldi

Nei giorni scorsi la giunta comunale di Santarcangelo ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di un tratto di viale Mazzini e via Garibaldi, che presenta diffusi ammaloramenti a causa del consistente traffico veicolare: circa 145 mila euro il costo dell’intervento che sarà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: cantieri - stradali

Esodo estivo: scatta il piano, Anas chiude o sospende 1348 cantieri stradali. Da oggi pomeriggio a domenica bollino rosso Fine settimana, previsti in circolazione oltre tredici milioni di autoveicoli

Lavori stradali a Bologna: tutti i cantieri in partenza e in corso dal 28 luglio

VIDEO | Focus cantieri stradali: dalla Setteponti a Pescaiola. Giorni caldi per la viabilità aretina

Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da oggi, lunedì 6 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

#Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://comune.firenze.it/novita/avvisi/cantieri-corso-e-fase-di-avvio-durante-lautunno… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità - X Vai su X

Ad Ascoli sono in arrivo 12 cantieri stradali per una mobilità più sicura: ecco tutte le vie interessate - ASCOLI Arriva il via libera, da Palazzo Arengo, ad un programma di cantieri stradali per riqualificare vie e strade dei quartieri e delle frazioni, dalla sistemazione delle superfici all’installazione ... Scrive corriereadriatico.it

140 cantieri per ripianare le buche nelle strade: approvato il piano di lavori - La decisione della giunta torinese: 32 milioni di euro stanziati dalla fondazione Crt, 18 mesi la durata degli interventi che interesseranno tutta la città ... Segnala rainews.it