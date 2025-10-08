Cantieri nelle strade provinciali bando da 1,5 milioni per la manutenzione nel comparto ovest

Agrigentonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Libero consorzio comunale di Agrigento punta l'attenzione sulle strade provinciali da rendere più sicure ed efficienti. Pubblicato nella sezione “Gare e appalti” il bando per l’affidamento dell’accordo quadro biennale per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti del comparto ovest.Gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

