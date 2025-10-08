‘Cantico della Montagna’ Piace il festival in modalità diffusa

Si è concluso nei migliore dei modi il Festival ‘Cantico della Montagna’, che si è svolto in modalità diffusa tra i comuni di Smerillo, Montefalcone Appennino e Montefortino. Il programma rientrava all’interno del Festival ‘Marche Storie’ con la Direzione artistica dell’attore e doppiatore Luca Violini e del musicista e compositore Giovanni Seneca e organizzato dall’agenzia Mediadux. Il Festival ha avuto una impronta multidisciplinare, alternando poesia, teatro, musica e arte, che ha visto la partecipazione di ospiti come lo scrittore e poeta Alessandro Pertosa che ha proposto il ‘Cantico delle Creature’ in omaggio a San Francesco per la ricorrenza degli 800 anni, ancora Alessandro Pertosa protagonista degli ‘Atelier della Poesia’ in cui sono stati ospitati i poeti Luca Capponi, Alessandra Addari e Luca Campana; l’attrice Rosetta Martellini per il Jukebox della poesia; ancora l’attore Luca Violini che insieme al Roberto Lucanero all’organetto ha proposto lo spettacolo ‘Nozze in Campagna’, un omaggio alle tradizioni popolari; ancora Roberto Lucanero che sia da solista che in duo con Antonio Stragapede ha proposto due spettacoli su ‘Suoni antichi, passi vivi’ di musiche tradizionali con organetto, fisarmonica, chitarra e mandolino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

