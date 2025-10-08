Canestrari | Comincio a vedere la vera Alma

Dopo una sconfitta e un pareggio, l’Alma Fano è tornata alla vittoria in trasferta contro il Moie Vallesina, un successo che è servito a consolidare la sua posizione nei quartieri alti della classifica. Al di là del punteggio (1-3) il match contro il Moie ha mostra un Fano più convincente rispetto alle precedenti uscite, nonostante le sistematiche assenze che continuano a falcidiare il gruppo. "Temevo questa partita – ha detto il direttore sportivo Roberto Canestrari – perché non eravamo usciti ancora dall’emergenza. Avevamo cinque giocatori non disponibili nello stesso ruolo: Gucci, Sartori, Zaccardo, Beciani e Moschella, però si è visto che anche le nostre seconde linee sono valide". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

