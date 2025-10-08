Campus all’ex Corni | Alloggi destinati a studenti e lavoratori Calmierate le tariffe
"I destinatari dei posti letto nel nuovo studentato all’ex Corni, vincolati dallo schema di accordo col Comune, sono studenti, ricercatori, borsisti e dottorandi, docenti di Unimore, di enti di ricerca e centri di formazione professionale, persone con contratto di lavoro o formazione nelle imprese modenesi e negli enti pubblici". Lo ha spiegato la vicesindaca e assessora alle Politiche abitative e Piano per la casa Francesca Maletti rispondendo a un’interrogazione sul comparto ex Fonderia Corni e il perseguimento dello scopo di ampliare l’offerta di alloggi per studenti universitari’, presentata in Consiglio comunale da Elisa Rossini di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: campus - corni
Alloggi per gli universitari: "Ex Corni un flop annunciato. Alla città serve un vero campus"
Bufera sul campus all’ex Corni: "L’ingresso del Comune al 10% non garantisce proprio nulla"
Campus all’ex Corni: "Alloggi destinati a studenti e lavoratori. Calmierate le tariffe" - La vice sindaca e assessora alla Casa Francesca Maletti in Consiglio: "La struttura garantisce forme di prevenzione eventuali episodi spiacevoli garantendo la guardiania agli ingressi 24 ore su 24 e l ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Alloggi all’ex Corni. Ok all’accordo ritoccato - Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’aggiornamento con specificazioni dello schema di accordo con la società Campus X srl e la Società Mo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it