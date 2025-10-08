Campus all’ex Corni | Alloggi destinati a studenti e lavoratori Calmierate le tariffe

"I destinatari dei posti letto nel nuovo studentato all’ex Corni, vincolati dallo schema di accordo col Comune, sono studenti, ricercatori, borsisti e dottorandi, docenti di Unimore, di enti di ricerca e centri di formazione professionale, persone con contratto di lavoro o formazione nelle imprese modenesi e negli enti pubblici". Lo ha spiegato la vicesindaca e assessora alle Politiche abitative e Piano per la casa Francesca Maletti rispondendo a un’interrogazione sul comparto ex Fonderia Corni e il perseguimento dello scopo di ampliare l’offerta di alloggi per studenti universitari’, presentata in Consiglio comunale da Elisa Rossini di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

