Campobasso caos al pronto soccorso del Cardarelli | coppia ubriaca chiusa in bagno intervento della Polizia

Due noti disturbatori bloccati dalla Polizia al pronto soccorso di Campobasso dopo una notte di disordini. Ripristinata la calma in ospedale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

campobasso caos pronto soccorsoCampobasso, caos al pronto soccorso del Cardarelli: coppia ubriaca chiusa in bagno, intervento della Polizia - Due noti disturbatori bloccati dalla Polizia al pronto soccorso di Campobasso dopo una notte di disordini. Come scrive virgilio.it

campobasso caos pronto soccorsoCampobasso, caos al pronto soccorso: due persone fermate dopo aver disturbato pazienti e sanitari - Nella notte scorsa il pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso è stato teatro di momenti di tensione. Scrive cblive.it

