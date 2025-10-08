Le scoppole rimediate con Ricci e Tridico hanno terremotato l’armata BrancaSchlein: in Campania, il segretario dem e Conte puntano su Fico ma, soprattutto, sul «reietto» De Luca ma solo perché porta voti. Così come Giani in Toscana e Decaro in Puglia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Campo largo piallato e appeso agli indesiderati