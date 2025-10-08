Campo largo piallato e appeso agli indesiderati

Le scoppole rimediate con Ricci e Tridico hanno terremotato l’armata BrancaSchlein: in Campania, il segretario dem e Conte puntano su Fico ma, soprattutto, sul «reietto» De Luca ma solo perché porta voti. Così come Giani in Toscana e Decaro in Puglia. 🔗 Leggi su Laverita.info

Campo largo in Toscana: spiragli del M5s su Giani, Conte: “Serve rinnovare”

Regionali, Vendola e la Puglia: “Le baruffe? Superate. Il campo largo è solido”

Elezioni regionali, la sfida del centrosinistra: campo largo in Calabria. Il centrodestra fatica ancora a trovare i tre nomi mancanti

In Toscana campo largo appeso al voto on line dei 5s - Il M5s consulterà gli iscritti in regione per scegliere se appoggiare la ricandidatura del governatore uscente Eugenio Giani, del Pd. Si legge su ansa.it

