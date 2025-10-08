Campitiello Ministero Salute | Influenza in arrivo necessario prepararsi

Tempo di lettura: 2 minuti “Non dobbiamo preoccuparci ma prepararci” all’influenza. “Quest’anno in Australia, nei primi sei mesi del 2025, abbiamo riscontrato un aumento di questo virus che ha generato sintomi un po’ più aggressivi. Dal momento che l’Australia anticipa quello che succede qui in Europa, dobbiamo essere pronti, prepararci con attenzione e ricordarci che la prevenzione è l’arma più potente che abbiamo a disposizione”. È quanto ha affermato il capo dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, Mara Campitiello, alla trasmissione Uno Mattina, su Rai Uno. Campitiello ha invitato a non sottovalutare l’influenza: “ essendo una malattia comune si pensa che i sintomi siano leggeri e che non possano aggravarsi”, ha precisato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

