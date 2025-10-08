Campionato italiano di judo fisdir la presentazione della manifestazione
Sabato 11 ottobre alle ore 17 nella palestra comunale di Borgo Nuovo (Largo Partinico, 1 – Palermo) si terrà la conferenza stampa di presentazione del Campionato italiano di judo Fisdir, in programma domenica 12 ottobre al PalaMangano di Palermo, a partire dalle ore 9:00. Sessanta gli atleti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: campionato - italiano
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Il tiratore pontino Bruno Roccasecca trionfa al Campionato Italiano Club Cup 2025; un successo sia individuale che di squadra
A Madesimo il Campionato Italiano di Downhill: attesi oltre 350 atleti da tutta Italia
Il momento tanto atteso è giunto : ecco i nuovi valori di mercato della Serie A Sprint Yildiz e bagarre dietro un MVP in calo ?. Tutti i cambiamenti nel principale campionato italiano. #ValoriDiMercato #SerieA - X Vai su X
A Castenaso (BO) nella prova unica di campionato italiano masters su strada di 5 km Fabrizio Santi si cuce sul petto un nuovo tricolore individuale nella categoria mm 70 chiudendo i 5 km dell’impegnativo tracciato in 20’32”. - facebook.com Vai su Facebook
Campionato italiano di judo Fisdir, domenica 12 ottobre al PalaMangano – conferenza sabato 11 ottobre - Sabato 11 ottobre alle ore 17 nella palestra comunale di Borgo Nuovo (Largo Partinico, 1 – Palermo) si terrà la conferenza stampa di presentazione del Campionato italiano di judo Fisdir, in programma ... Da vivienna.it
Perugia, a maggio il grande judo: «In mille per il campionato italiano assoluto A2, campionato nazionale Fisdir-Fijilkam e il terzo criterium Giaverina» - Un PalaBarton che sarà animato da più di mille atleti in rappresentanza di trecento società. ilmessaggero.it scrive