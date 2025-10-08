Campania | Fico conclusi tavoli programma tutela fragili al centro
Roberto Fico: “Una Campania più giusta e inclusiva nasce dall’ascolto e dal lavoro condiviso tra cittadini, istituzioni e territori”.. NAPOLI, 8 ottobre – “ L’impegno della coalizione progressista per la Campania del futuro: è quello che abbiamo costruito nei tavoli sul programma che si sono svolti in questi giorni. Cinque focus tematici, in cui abbiamo affrontato tutti i temi centrali per la nostra regione, in modo aperto e costruttivo: dalla sanità ai trasporti, dal lavoro all’ambiente alla cultura e formazione. Ringrazio tutte le forze politiche e civiche per il lavoro portato avanti, per il confronto e la collaborazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
