Camera ok a ddl sull' utilizzo degli impianti scolastici dalle associazioni e società sportive

Valditara: “Importante risultato per lo sport a scuola, coerente con il nostro investimento di quasi 1 miliardo di euro”. Abodi: “Passo di grande valore per rilanciare il diritto alla pratica sportiva”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Camera, ok a ddl sull'utilizzo degli impianti scolastici dalle associazioni e società sportive

In questa notizia si parla di: camera - sull

Celebrare la tradizione della musica da camera, sull’Altopiano di Asiago

"Quei puntini sull’AI": le aziende e il voto della Camera

La gaffe sull’inglese del ministro Urso alla Camera, così l’Italia ospita «una fattoria» dell’intelligenza artificiale – Il video

In occasione di un’audizione presso la VII Commissione della Camera, nel quadro dell’esame della Proposta di Legge sull’“Introduzione della qualifica di docente per l’inclusione”, la Federazione FISH ha presentato una Memoria, il cui testo si conclude con u - facebook.com Vai su Facebook

Audizione del Presidente #INAPP alla Camera sulla transizione demografica: forte eco mediatica per dati e analisi su temi al centro del dibattito nazionale: #welfare, #lavoro e #politicheattive. Scopri lo Speciale con rassegna stampa e approfondimenti: https - X Vai su X

Camera, ok a ddl sull'utilizzo degli impianti scolastici dalle associazioni e società sportive - Valditara: “Importante risultato per lo sport a scuola, coerente con il nostro investimento di quasi 1 miliardo di euro”. Come scrive msn.com

Sport a scuola, ok della Camera al ddl su impianti scolastici per associazioni e società sportive - La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità in prima lettura il disegno di legge che modifica la normativa sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di associazioni e società spo ... Da tecnicadellascuola.it