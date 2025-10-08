Cambia tutto | in arrivo aria artica | ecco dove arrivano gelo e neve già a metà ottobre

Le prove generali d'inverno che abbiamo vissuto nei giorni scorsi potrebbero non essere state le uniche: i maggiori modelli matematici mondiali vedono una fase molto fredda che dovrebbe interessare l'Italia nel bel mezzo di ottobre con l'arrivo di aria artica, un netto calo delle temperature e il ritorno della neve su Alpi e Appennini. Le ipotesi. Dopo qualche giorno più temperato grazie all'arrivo di un anticiclone che bloccherà temporaneamente le correnti da Nord, qualcosa di grosso bolle in pentola proprio da metà mese quando l'alta pressione migrerà verso l'Europa settentrionale, addirittura fin verso l'Islanda, mettendo in moto la discesa di aria artica che si sposteranno verso Sud, in un primo momento verso l'Europa dell'Est e poi con l'intenzione di fare ingresso sul Mediterraneo e quindi anche sul nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cambia tutto: in arrivo aria artica: ecco dove arrivano gelo e neve già a metà ottobre

