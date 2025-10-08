Cambia il regolamento per le case popolari tutte le novità

È stata approvata in Giunta, per poi essere presentata alle Commissioni consiliari 1 e 3 in seduta congiunta il 9 ottobre (con discussione e approfondimenti fissati per giovedì 16), la proposta del nuovo Regolamento per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune, che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it