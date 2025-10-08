Calvenzano incendio in una baracca abbandonata | nessun ferito
Calvenzano. Fiamme sul tetto di una baracca, un tempo probabilmente adibita a stalla, situata nella zona a sud-est del paese. L’incendio, che ha attirato l’attenzione dei residenti, è scoppiato nella serata di martedì 7 ottobre. La superficie intaccata dal rogo è stata di circa 30 metri quadrati. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. In campo, anche i carabinieri. Fortunatamente non si registrano feriti né sfollati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: calvenzano - incendio
