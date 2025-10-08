Calolziocorte torna il T-red | multe a chi passa con rosso sulla Lecco - Bergamo

Calolziocorte (Lecco), 8 ottobre 2025 – Torna il T-red. Dopo essere stato rimosso, perché dava multe anche a chi non passava con il semaforo rosso, ma si fermava appena dopo la linea bianca di arresto, a Calolziocorte riprenderà servizio l'inflessibile vigilie elettronico. Il T-red verrà riposizionato. Lo annuncia il sindaco Marco Ghezzi. In tre mesi gli agenti della Polizia locale hanno rilevato quasi 900 automobilisti e motociclisti sfrecciare sulla Statale Lecco – Bergamo, nel tratto centrale del paese, col semaforo rosso. È troppo pericoloso e per questo è stato deciso di installare un nuovo T-red. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

