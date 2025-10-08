Call of Duty | Black Ops 7 – Tutti i cambiamenti e le novità della Beta secondo Treyarch
A poche ore dall’avvio dell’ Accesso Anticipato alla Beta di Call of Duty: Black Ops 7, Treyarch ha rilasciato un ampio aggiornamento mirato a migliorare il bilanciamento e la stabilità del gioco. L’obiettivo principale è quello di raccogliere dati utili e perfezionare il gameplay in vista del lancio ufficiale previsto per il 14 novembre. Matchmaking più aperto e nuove playlist. La principale novità riguarda la modalità Open Moshpit, nella quale il livello di abilità dei giocatori influisce molto meno sul matchmaking. Lo studio vuole così proporre partite più varie e meno prevedibili, dove utenti con skill differenti possano affrontarsi liberamente. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: call - duty
Nuovo call of duty su game pass è un grande imbarazzo
Battlefield 6: la beta sorprende più di call of duty
Call of duty abbandona le skin ridicole in black ops 7 per un inizio
Riuscirai a sopravvivere fino all'alba? Affronta i tuoi peggiori incubi in Infestazione, disponibile in Black Ops 6 e Call of Duty: Warzone dal 9 ottobre #TheHaunting - X Vai su X
Activision ha annunciato di aver esteso la beta di Call of Duty: Black Ops 7, allungando il periodo dei test di ventiquattro ore e introducendo ulteriori contenuti per i giocatori. - facebook.com Vai su Facebook
Embark Studios abbraccia con umorismo l'accidentale censura di Call of Duty Black Ops 7 "Arc Raiders" - Embark Studios ha risposto con un promo censurato senza peli sulla lingua, in seguito alle segnalazioni che l'open beta di Call of Duty Black Ops 7 ha brevemente censurato la frase "Arc Raiders" a cau ... Secondo notebookcheck.it
L'open beta gratuita di Call of Duty: Black Ops 7 si estende e la nuova mappa multigiocatore diventa operativa - L'open beta di Call of Duty: Black Ops 7 doveva originariamente terminare l'8 ottobre, ma Treyarch ha appena annunciato che sarà prolungata di un giorno. Secondo notebookcheck.it