Calhanoglu Inter torna l’ipotesi Galatasaray? Le immagini al ristorente riportano il caos ma il club smentisce

Inter News 24 Calhanoglu Inter, torna l’ipotesi Galatasaray? Le immagini al ristorante Salt Bae avevano fatto nascere indiscrezioni su un possibile ritorno. Hanno fatto discutere le immagini circolate in rete che ritraevano l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, e il vicepresidente Abdullah Kavukcu all’interno del ristorante milanese di Salt Bae, il Nusret. La coincidenza ha subito fatto nascere voci su un possibile interesse del club turco per Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’ Inter, che nello stesso locale era stato ospite nei giorni scorsi e per il quale già in estate c’erano stati corteggiamenti da parte del club turco per riportarlo nel proprio paese. 🔗 Leggi su Internews24.com

