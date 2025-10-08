Calhanoglu chef per un giorno con Salt Bae | la celebre pioggia di sale conquista i social

Un pizzico di stile e tanto gusto: Hakan Çalhano?lu, regista dell’Inter, è stato immortalato insieme a Salt Bae durante un esclusivo evento gastronomico. Il centrocampista nerazzurro si è cimentato nella celebre “pioggia di sale” resa famosa dallo chef turco, regalando ai presenti (e al web) un momento tutto da condividere. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, scatenando reazioni e commenti di ogni genere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Calhanoglu "chef per un giorno" con Salt Bae: la celebre pioggia di sale conquista i social

Calhanoglu a cena da Salt Bae - Il noto chef e macellaio turco ha aperto il primo ristorante a Milano e il centrocampista dell'Inter si è cimentato nel tipico gesto del sale. Lo riporta corrieredellosport.it

