Calciomercato Zirkzee è fuori dai piani del Manchester United Ritornerà in Italia?

Zirkzee è ormai considerato fuori dai piani di Amorim al Manchester United. È sul calciomercato. Ritornerà in Italia? Il Milan è alla finestra e monitora la situazione. Lo riporta 'calciomercato.com'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Zirkzee è fuori dai piani del Manchester United. Ritornerà in Italia?

In questa notizia si parla di: calciomercato - zirkzee

Calciomercato, Napoli cerca il sostituto di Lukaku: Zirkzee tra i favoriti

Calciomercato Roma, Zirkzee vuole la Serie A

Calciomercato Roma, Zirkzee vuole la Serie A #ASRoma - X Vai su X

Zirkzee infiamma ancora il Milan! Nonostante il Manchester United, l'attaccante resta un obiettivo, ma il costo di 42,5 milioni rende l'affare complicato a gennaio. #Calciomercato #Milan #Zirkzee #ManchesterUnited #milannews24 - facebook.com Vai su Facebook

Zirkzee sogna i Mondiali e vuole lasciare il Manchester United: ipotesi Serie A e non solo, cosa succede a gennaio - Il posto nell' Olanda di Ronald Koeman l'ha perso, fuori dalle convocazioni di giugno, di settembre e ora anche le ultime di ottobre. Lo riporta msn.com