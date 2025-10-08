Calciomercato Zirkzee è fuori dai piani del Manchester United Ritornerà in Italia?

Zirkzee è ormai considerato fuori dai piani di Amorim al Manchester United. È sul calciomercato. Ritornerà in Italia? Il Milan è alla finestra e monitora la situazione. Lo riporta 'calciomercato.com'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato zirkzee 232 fuoriZirkzee sogna i Mondiali e vuole lasciare il Manchester United: ipotesi Serie A e non solo, cosa succede a gennaio - Il posto nell' Olanda di Ronald Koeman l'ha perso, fuori dalle convocazioni di giugno, di settembre e ora anche le ultime di ottobre. Lo riporta msn.com

